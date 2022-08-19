Якутский фильм «Холодное золото» попал в топ-3 на Wink

Якутский фильм «Холодное золото» попал в топ-3 самых просматриваемых фильмов на Wink. Картина режиссера Петра Хики стала одним из популярных проектов за месяц. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о печально известной банде Павлова, грабящей золотые прииски Якутии в военные годы. По следам бандитов отправляется отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта госбезопасности Карасева, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк @yakutia_kp Источник: тгк @yakutia_kp

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