Якутский фильм довел до слез зрителей Монголии

В рамках рабочего визита делегации Якутии в Монголию в «Русском доме» в Улан-Баторе состоялся специальный показ художественного фильма «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой. Якутский фильм вызвал восторг монгольских зрителей.

Картину зрителям презентовали министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, директор кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина. На просмотр фильма пришли студенты местных учебных заведений. Картина вызвала бурный восторг зрителей. Как поделились ребята после просмотра, их подкупило то, что это фильм про жизнь обыкновенных людей.

— Мы плакали, когда главный герой Алтан пел свою песню. Очень душевно. Плакали, хотя не понимали слов, — поделились юные зрительницы.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, важно постепенно знакомить монгольских зрителей с якутским кино, поскольку это открывает хорошие перспективы для взаимного кино проката.

— Радует, что зрителям понравились наши фильмы, в первый день мы показали им нашу эпическую историческую картину «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова, сегодня «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой. Первый шаг сделан. Теперь предстоит работа по переговорам об участии Якутии в неделе российских фильмов, которая пройдёт здесь в ноябре, встречи с прокатчиками о возможном взаимном прокате картин и укреплении деловых связей между нашими странами в сфере кино. Мы, как кинорегион должны быть флагманами и в этом направлении, — отметил министр.