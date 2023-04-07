07.04.2023
19:50
155
Культура
Якутский фильм «Айта» идет к рекорду по сборам
Фильм «Айта» вышел на второе место в истории якутского кино по кассовым сборам
Картина режиссера Степана Бурнашева «Айта» всего на 9-й день официального проката, по данным ЕАИС, собрала более 15 млн рублей кассовых сборов, обойдя прошлогоднего триумфатора «Зина & Леха: Операция хвост и вымя» (14,8 млн руб), сообщает тгк t.me/ulusmedia
Фото: ЯСИА
Источник: тгк t.me/ulusmedia
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