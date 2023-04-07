07.04.2023
19:50
155

Культура

Якутский фильм «Айта» идет к рекорду по сборам

Фильм «Айта» вышел на второе место в истории якутского кино по кассовым сборам
Картина режиссера Степана Бурнашева «Айта» всего на 9-й день официального проката, по данным ЕАИС, собрала более 15 млн рублей кассовых сборов, обойдя прошлогоднего триумфатора «Зина & Леха: Операция хвост и вымя» (14,8 млн руб), сообщает тгк t.me/ulusmedia

Фильм «Айта» бьёт рекорды — якутское кино в топе
❤️

Фото: ЯСИА
Источник: тгк t.me/ulusmedia

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх