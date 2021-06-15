Якутский филиал РСХБ поздравил детей социально-реабилитационного центра

В Международный день защиты детей поздравления и подарки получили воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра. Традиционно в этот день разделить праздник с ребятами в гости приехали сотрудники Якутского филиала Россельхозбанка. На протяжении 4 лет филиал ведет шефство над учреждением: закупает игрушки, школьные принадлежности, устраивает для воспитанников праздничные мероприятия. В этот раз ребята насладились активным отдыхом — покатались на мотобайках, приняли участие в соревнованиях в веревочном парке.

Открывая праздничное мероприятие, директор филиала Василий Тимофеев отметил, что 1 июня не только один из радостных и запоминающихся дней в году, но также напоминание для взрослых о необходимости особого, постоянного внимания к детям

«Ежедневно работники центра подают пример десяткам мальчишек и девчонокк, учат их быть ответственными, добрыми, инициативными, развивают их потенциал. Ваша работа заметна и действительная важна. Забота о судьбах детей – верный залог того, что они вырастут здоровыми, счастливыми, полноценными гражданами своей страны».

Праздничное мероприятие завершилось песенными и танцевальными номерами воспитанников центра. Детям были также вручены сладкие подарки.

Сегодня в Республиканском социально-реабилитационном центре под опекой находятся 40 несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г. (бессрочная)