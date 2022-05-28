Якутский филиал МТС отказался предоставить информацию МВД

Якутский филиал сотовой компании МТС отказался исполнять решение суда, сотрудничать с МВД и исполнять требования прокуратуры, за что его руководитель — бывший заместитель министра связи и информационных технологий РС(Я) Прокопий Неустроев привлечен к административной ответственности и оштрафован, сообщает SakhaNews.

Как установил Якутский городской суд, 29 октября 2021 года заместитель министра – начальник полиции МВД по РС(Я) Владимир Арбузов обратился к заместителю прокурора Якутии с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования к филиалу ПАО «МТС» в РС(Я) по факту незаконного отказа в предоставлении запрашиваемой информации(на основании судебного решения) сотрудникам БСТМ МВД по РС(Я).

Прокуратурой города Якутска проведена проверка, в ходе которой в действиях филиала ПАО «МТС» п РС(Я) выявлены нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся в неисполнении судебных решений о разрешении сотрудникам полиции получить запрашиваемую информацию.

В связи с этим 8 декабря 2021 года в адрес директора филиала Прокопия Неустроева было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Подробнее на SakhaNews.