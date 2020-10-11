Якутский филиал АО «Россельхозбанк» поздравляет с Днем работника сельского хозяйства!

Якутский филиал АО «Россельхозбанк» поздравляет тружеников АПК Республики с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сегодня уровень развития агропромышленного комплекса нашего региона позволяет с уверенностью планировать реализацию новых масштабных задач. Ваш успешный созидательный труд и преданность родной земле доказывают, что профессионализм, целеустремлённость и вера в собственные силы могут преодолеть любые барьеры и воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Выражаем уважение и глубокую признательность за верность своей профессии и стремление к развитию!

Особые слова благодарности мы направляем в адрес тех, кто стоял у истоков создания производственной перерабатывающей отрасли сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), и кто сейчас продолжает оставаться в строю, передавая свой ценный опыт молодежи — будущим хозяевам нашей земли.

Желаем достижения поставленных целей, успешной реализации всех производственных задач, высоких результатов и широких профессиональных горизонтов! Пусть уверенность в будущем и достаток в настоящем всегда сопутствуют вашему делу, а путь к успеху сопровождается благими намерениями и крепкой поддержкой ваших соратников!