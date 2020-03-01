Якутский эпос и былина на фольклорном турнире в Алдане

Фольклорный турнир, приуроченный к Дню родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия), состоялся в субботу в Алдане и собрал 120 участников из образовательных организаций района в возрасте от 7 до 18 лет. Юная казачка, грациозные девушки в традиционных якутских костюмах, богатыри и даже царь – в аудиториях и коридорах школы № 1 г. Алдана, где прошел праздник устного народного творчества, ожили древние традиции, зазвучали предания старины глубокой….

Традиционное исполнение эпоса «Олонхо», русских былин, а также произведений малых фольклорных жанров – пословиц и поговорок, загадок и считалок, колыбельных, потешек или скороговорок – все это можно было услышать, посетив прослушивания в номинациях турнира.

— Фольклорный турнир проводится с 2016 г. в рамках мероприятий, приуроченных к Дню родного языка. За эти годы мы пробовали разные форматы и площадки проведения. Сейчас, на наш взгляд, выбрана наиболее удобная форма для участников, когда им не приходится томиться в ожидании своего выступления. На турнир традиционно приезжают немало ребят и педагогов, родители выступающих. Сегодня у нас 120 участников, представлены как сольные, так и коллективные выступления, — рассказала начальник Управления культуры и искусства Алданского района Анастасия Помалейко.

В состав жюри фольклорного турнира были приглашены педагоги, представители национальных общин, сотрудники историко-краеведческого музея и учреждений культуры.

— Я очень благодарна преподавателям, которые стараются для того, чтобы ребята приобщались к истории, традициям, культуре народа саха и русскому фольклору. Когда человек увлекается этим творчеством, он стократно богатый человек. Я призываю вас изучать историю республики и нашей страны. Это так здорово, что мы живем дружно и понимаем друг друга, — отметила член жюри фольклорного турнира, руководитель общественной организации «Саха Аймах» Галина Соловьева.

Отрывок из стилизованной сказки «Как царь народу услужил» авторства преподавателя Алданской детской школы искусств Артема Адонина вызвал улыбки зрителей и, конечно, заставил провести параллели со злободневными местными проблемами. Ребята из театральной студии «Карабас» Алданской детской школы искусств в очередной раз показали недюжинную подготовку, отличное умение проживать все происходящее, глубокое понимание материала. Столь же убедительна была еще одна ученица театральной студии АДШИ Кристина Дунаева, читавшая морскую сказку «Соль». Вдохновенно исполняли свои роли в постановке «Эрчимэн Бэргэм» учащиеся гимназии п. Нижний Куранах. Умиление вызывали самые ученики начальных классов, исполнявшие произведения малых фольклорных жанров, короткие, но очень выразительные творения якутского и русского народа. Кроме того, особую фантазию и выдумку проявили участники в подготовке реквизита для своих выступлений.

— Увидев сегодня выступления участников, мы почерпнули для себя немало идей. Очень понравился кукольный театр, и прежде всего то, как тонко были продуманы декорации. И мы решили в своей школе организовать фольклорную студию для детей всех возрастов! От души благодарим всех за эту встречу, — поделилась впечатлениями Антонина Бурцева, педагог нижнекуранахской гимназии.

После завершения прослушиваний были названы лауреаты и дипломанты пятого районного фольклорного турнира, ребятам вручены грамоты, подарки и денежные сертификаты.

Отметим также, что 26 февраля фольклорный турнир к Дню родного языка и письменности «Сохраняя традиции – сохраним себя» был организован также в Беллетском эвенкийском национальном наслеге Алданского района.