Якутская группа URAAN номинирована на премию JAGER MUSIC AWARDS

JAGER MUSIC AWARDS – главная премия для независимых музыкантов из России, Беларуси и Казахстана Jager Music Awards 2019. Именно на неё номинировали трек «Paranoia» электронного проекта из Якутии Айтала Алексеева и Дмитрия Попова.

URAAN – музыкальный экспериментальный инди-проект, начавший свою деятельность в 2015 году. Их творчество можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передаёт, уникальный по своему роду, атмосферный звук.

Факты об Uraan:

– Выступали на «Mercedes Benz Fashion Week»

– Записали совместный трек с пионером российской электроники Mujuice

– Попадали в Top 200 Tracks Russian Federation Alternative Chart

– Достигли больше 100 000 прослушек трека Uraan & Kakitoka – Frontier (feat. Vladimir Kalachev)

– Выступали с аутентичным ансамблем этнических музыкальных инструментов «Kyl Sakha»

Голосование в главной премии для независимых музыкантов даст им возможность быть услышанной за пределами Якутии и России.

Поддержать наш проект вы можете по ссылке /bit.ly/2Isifeo, голосование завершится 11 октября. Объявят номинантов 14 октября, вся информация о премии на сайте jagermusicawards.net.