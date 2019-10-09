Якутская группа URAAN номинирована на премию JAGER MUSIC AWARDS
JAGER MUSIC AWARDS – главная премия для независимых музыкантов из России, Беларуси и Казахстана Jager Music Awards 2019. Именно на неё номинировали трек «Paranoia» электронного проекта из Якутии Айтала Алексеева и Дмитрия Попова.
URAAN – музыкальный экспериментальный инди-проект, начавший свою деятельность в 2015 году. Их творчество можно охарактеризовать как симбиоз этники, электро и техно, который передаёт, уникальный по своему роду, атмосферный звук.
Факты об Uraan:
– Выступали на «Mercedes Benz Fashion Week»
– Записали совместный трек с пионером российской электроники Mujuice
– Попадали в Top 200 Tracks Russian Federation Alternative Chart
– Достигли больше 100 000 прослушек трека Uraan & Kakitoka – Frontier (feat. Vladimir Kalachev)
– Выступали с аутентичным ансамблем этнических музыкальных инструментов «Kyl Sakha»
Голосование в главной премии для независимых музыкантов даст им возможность быть услышанной за пределами Якутии и России.
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