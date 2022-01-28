Якутский экстрим: камера журналистов RT при -38 градусов

Посмотрите, что случилось с техникой тележурналистов RT на съемках в Якутии. «Так выглядит камера после записи при температуре минус 38» — пишет Эрик Фонсека Сарате, ведущий RT. Всего лишь -38 градусов, а если бы -50?

Фото: @mexicano_en_rusia Источник: тгк YKT.TOP

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