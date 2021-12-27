Якутский экстрасенс предсказала в 2022 году военные конфликты и природные катаклизмы

Экстрасенс из Якутии Мари Сырдык Күүс опубликовала в Сети прогноз на 2022 год. Она пообещала миру начало новой войны и природные катаклизмы, сообщает российский сайт медиахолдинга ФедералПресс.

«Милитаризация страны усилится. В школах введут военные подготовки, короче, детей будут учить воевать», – предсказала Мари в «Инстаграме» будущее России.

В юго-восточной части Азии могут начаться военные действия, а Запад и Восток будут разделены. Мари считает, что против России введут новые санкции. Предсказательница не исключает введения «железного занавеса».

2022 год будет богат на ураганы, ливни, торнадо, пожары и засуху. Природные катаклизмы будут возникать то в одной, то в другой части Земли. Экстрасенс порекомендовала россиянам уезжать с севера, потому что таяние льдов дает о себе знать: здания могут начать уходить под землю из-за образовавшихся дыр.

В России Мари Сырдык Күүс не исключила народных волнений или забастовок. Возможен, по ее словам, громкий конфликт с участием какого-то политического деятеля (из-за имущества или денег).

Товары в магазинах повысятся в цене, причем рост может достигать 50 %, а некоторая продукция и вовсе пропадет с полок. Новый виток в экономическом развитии может дать цифровая валюта розового или красного цвета.