Якутский драматург Семён Ермолаев даст мастер-класс молодым писателям

Прозаик, драматург Семён Ермолаев в рамках проекта «Школа драматургов Арктики» завтра в прямом эфире даст мастер-класс молодым писателям и расскажет о том, какое место в его драматургии занимает мистика и сюрреализм, сообщает Школа драматургов Арктики.

Во многих пьесах и киносценариях этого автора тема потустороннего, ирреального занимает особое место, нередко у него можно встретить и персонажи потусторонней жизни. На эту тему на русский язык, к сожалению, переведены всего лишь три пьесы — «Хуума», «Седьмой ангел», «Над водой смерти» и сценарий фильма «Сайылык».

Реальный мир для Семена Ермолаева — это лишь внешняя оболочка жизни. Стоит заглянуть в суть вопроса, суметь понять необъяснимое, как попадаешь в мир ирреального, полный сокровенных открытий.

Прямое включение из Санкт-Петербурга на площадке Библиотеки им.Маяковского будет вести писатель и драматург Ольга Погодина-Кузмина, автор сценариев к фильмам «Две женщины», «Не чужие», «Облепиховое лето».

На мастер-классе в прямом эфире можно будет задать драматургу свои вопросы. Три самых интересных из них будут отмечены: писатель подарит участникам мероприятия свои книги с автографами.

Мастер-класс транслируется по YouTube каналу Музейного комплекса «Россия-Моя история»: РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ — ЯКУТСК, где проходит Школа.