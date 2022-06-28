Якутский дизайнер представила коллекцию на Московской неделе моды

Эта коллекция станет продолжением истории героини большого города – «гимн свободе и творчеству, изящный реверанс эпохе глобального увлечения рок-стилем». Сама Марфа поделилась снимками в соцсетях. Фото: @marfafedorova

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