28.06.2022
18:04
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Красота & Здоровье

Якутский дизайнер представила коллекцию на Московской неделе моды

Якутский дизайнер Марфа Федорова представила новую коллекцию на Московской неделе моды, сообщает Якутия 24.

Эта коллекция станет продолжением истории героини большого города – «гимн свободе и творчеству, изящный реверанс эпохе глобального увлечения рок-стилем». Сама Марфа поделилась снимками в соцсетях. Фото: @marfafedorova

Фото: @marfafedorova
Источник: Якутия 24

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