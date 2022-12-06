Якутский дизайнер поразила модниц с коллекцией MUUS

ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕНС: КОЛЛЕКЦИЯ MUUS ВДОХНОВЛЕНА ЯКУТСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ-БОГАТЫРЯМИ

ОНА НАЗЫВАЕТСЯ КЫЫС НЬУРГУН — В ПЕРЕВОДЕ «ДЕВУШКА ОТЛИЧНАЯ»

В номинации лучший референс побеждает бренд muus.

Лена Максимова назвала новую коллекцию КЫЫС НЬУРГУН — я не забыла переключить раскладку, это девушка-воин, героиня якутского эпоса о женщинах-богатырках, дословно переводится как Девушка Отличная.

По сказаниям, девы-богатырки защищают народ от иноземных завоевателей и чудовищ. В коллекции северная эстетика выражается в элементах орнамента из искусственного меха, воланах и сложных драпировках.

Вот такой якутский Girl Power.

Muus в переводе с якутского значит лед и вечная мерзлота. Дизайнер бренда Лена Максимова создает современную и модную одежду с акцентом на национальный костюм северных народов.