06.12.2022
08:59
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Светская хроника

Якутский дизайнер поразила модниц с коллекцией MUUS

ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕНС: КОЛЛЕКЦИЯ MUUS ВДОХНОВЛЕНА ЯКУТСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ-БОГАТЫРЯМИ

ОНА НАЗЫВАЕТСЯ КЫЫС НЬУРГУН — В ПЕРЕВОДЕ «ДЕВУШКА ОТЛИЧНАЯ»

В номинации лучший референс побеждает бренд muus.

Лена Максимова назвала новую коллекцию КЫЫС НЬУРГУН — я не забыла переключить раскладку, это девушка-воин, героиня якутского эпоса о женщинах-богатырках, дословно переводится как Девушка Отличная.

По сказаниям, девы-богатырки защищают народ от иноземных завоевателей и чудовищ. В коллекции северная эстетика выражается в элементах орнамента из искусственного меха, воланах и сложных драпировках.

Вот такой якутский Girl Power.

Muus в переводе с якутского значит лед и вечная мерзлота. Дизайнер бренда Лена Максимова создает современную и модную одежду с акцентом на национальный костюм северных народов.

Фото: пресс-службы
Источник: лента MUR

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