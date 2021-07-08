Якутский депутат опять попал в Топ богатейших госслужащих Forbes

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктор ФЕДОРОВ во второй раз вошел в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала «Forbes», сообщает «Московский комсомолец».

По итогам прошлого года Федоров занял 81-ю строчку в списке с доходом в 183,15 миллиона рублей, а также с 31 объектом недвижимости. В 2015 году он занимал 52-ю строчку с личным доходом в 191,4 миллиона рублей и 18-ю объектами недвижимости.

Как сообщали ранее в СМИ, Виктор Федоров в «ковидный» год заработал 183 миллиона рублей — в четыре раза больше, чем в 2019 году, сообщает МК.

Отметим, что в последние годы Виктор Николаевич не работает в парламенте Якутии на освобожденной основе, то есть не получает зарплату и преференции из бюджета. Так что он не является госслужащим. Но статус народного депутата у известного политика есть, что придает его инициативам вес и значимость.

В Топ «Forbes» с Виктором Федоровым соседствуют Нина ЧЕКОТОВА, депутат законодательного собрания Иркутской области на 80 месте (193,49 млн. руб. и 127 объектов недвижимости), а также Игорь ШУВАЛОВ, председатель Госкорпорации ВЭБ.РФ на 82 позиции (191,36 млн. руб. и 6 объектов недвижимости).