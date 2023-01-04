Якутский депутат помог СВО техникой на 12 миллионов рублей

Генеральному директору горнодобывающего холдинга «АРКТИК КАПИТАЛ», народному депутату Республики Саха (Якутия) Матвею ЕВСЕЕВУ вручено Благодарственное письмо от имени 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает Сахапарламент.

Недавно известный политик и бизнесмен вернулся с линии специальной военной операции, куда доставил свою личную помощь в виде технических средств необходимых военным во время несения службы. На сумму свыше 12 миллионов рублей Матвей Николаевич приобрел и доставил 3 автомашины, квадрокоптеры, генераторы и другое.