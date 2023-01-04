04.01.2023
11:00
603

Общество

Якутский депутат помог СВО техникой на 12 миллионов рублей

Генеральному директору горнодобывающего холдинга «АРКТИК КАПИТАЛ», народному депутату Республики Саха (Якутия) Матвею ЕВСЕЕВУ вручено Благодарственное письмо от имени 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает Сахапарламент.

Недавно известный политик и бизнесмен вернулся с линии специальной военной операции, куда доставил свою личную помощь в виде технических средств необходимых военным во время несения службы. На сумму свыше 12 миллионов рублей Матвей Николаевич приобрел и доставил 3 автомашины, квадрокоптеры, генераторы и другое. 

«Уважаемый Матвей Николаевич! Низкий поклон и огромное спасибо от всего парашютно-десантного батальона «Шатун» Комбат» — написали десантники народному депутату Якутии.

Источник: Сахапарламент.ру

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх