Якутский Чысхаан гуляет по Москве

С 5 по 7 января года в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москву приехали Деды Морозы из 14 регионов России. О том, как празднуют Новый год в Якутии жителям и гостям столицы страны рассказал хранитель холода Чысхаан, сообщает ЯСИА.

В парке Зарядье хранители зимних традиций провели викторину, мастер-классы для детей, а также прокатились на новогоднем поезде метро и прогулялись по центру города. Чысхаан провел интеллектуальный конкурс на тему «Якутия – родина моя». В завершение фестиваля все Деды Морозы оставят на елке Манежной площади национальное украшение – символ своего края.