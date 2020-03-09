Якутский чороон от «Камелька» вручили Арнольду Шварценеггеру (подробности)

6-7 марта в городе Коламбус штата Огайо (США) в рамках крупнейшего традиционного фестиваля силовых видов спорта Arnold Sports Festival уже в шестой раз состоялся международный турнир по мас-рестлингу.

Состав его участников был довольно представительным, на помосте для мас-рестлинга в эти дни состязались сильнейшие стронгмены США и других стран.

Основной организатор-инициатор и главный судья – Одд Ерлинг ХОГЕН, который стал зачинателем мас-рестлинга в США и именно с его подачи якутское перетягивание палки прочно закрепилось в программе одного из самых популярных и крупнейших спортивных событий в мире. В состав судейской коллегии от имени родоначальников вида вошли вице-президент Международной федерации мас-рестлинга в качестве технического делегата от МФМ Лена ТОМСКАЯ, главным секретарем работал заместитель директора Центра спортивной подготовки республики Михаил ПАХОМОВ, самую ответственную функцию руководителя помоста выполнял профессионал высокого класса, лучший судья Якутии по версии «Сахаада-спорт» Егор ЕРМОЛАЕВ.

Основоположник фестиваля, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», экс-губернатор штата Калифорния Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР по традиции всегда обходит обширную территорию огромного комплекса, где проходит «Арнольд Классик». И останавливается, обычно, в местах самых интересных состязаний. Он уже хорошо знаком с якутским перетягиванием палки, так как на протяжении нескольких лет наносит визит на площадку мас-рестлинга. Так было и в Коламбусе, и даже в Бразилии и Австралии, где на континентальных фестивалях также было представлено наше уникальное единоборство.

Вчера вечером во время торжественной церемонии награждения и победителей и призеров турнира мадьыны вице-президент международной Федерации мас-рестлинга Одд Хоген вручил якутский чороон – символ изобилия – основателю фестиваля, железному Арни.

Надо отметить, что фарфоровый чороон с изображением Терминатора был изготовлен по заказу Федерации в якутской компании «Камелек», выпускающей якутскую национальную посуду. Генеральный директор фирмы Ольга ГРИГОРЬЕВА, выступившая спонсором данного проекта, не первый год поддерживает развитие якутских национальных видов спорта, сотрудничает с РЦНВС и возглавляет Федерацию национальных настольных игр.

Так, среди женщин в абсолютной весовой категории чемпионский титул оспаривали 8 участниц из 6 штатов США и Узбекистана, весом от 80 кг до 113 кг. Самые опытные и титулованные – Олеся ГУРЕЕВА из Республики Узбекистан и Николь ХАЙЭМ (90 кг США, Индиана). У мужчин в категории до 90 кг – 6 мадьыны из Пакистана, Канады, Финляндии и США. В их числе – известный масрестлер Юха-Веса Йантти, любимец якутской публики и большой друг всех мадьыны, тот самый, на спине которого вытатуировано на языке саха – «Никогда не сдаваться!»

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У мужчин до 105 кг – 6 участников из четырех штатов США, Пакистан, Узбекистан

Мужчины до 125 кг 9 богатырей из 5 штатов Америки, Дания

Мужчины 125+ кг 7 гигантов из 6 штатов США, Польша