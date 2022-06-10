Якутский бычок для абсолютного чемпиона мира

Об этом и всех других событиях чемпионата мира рассказывает первый вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Иннокентий Григорьев:

Судейская коллегия будет состоять из 48 членов, возглавлять ее будет судья международной категории Егор Ермолаев. Конечно, были на этот пост претенденты из других стран, но мы решили, , что в год 100-летия Якутской АССР, на родине мас-рестлинга главным судьей чемпионата мира должен быть назначен представитель Якутии, что вполне символично и заслуженно. Егор Иннокентьевич один из самых опытных и компетентных судей по нашему виду, провел множество международных турниров и ответственных чемпионатов.

На чемпионат прибудет много почетных гостей. В их числе будут депутаты Государственной Думы, сенаторы Федерального Собрания РФ, сотрудники Министерства спорта России во вглаве с министром Олегом Матыциным, представители Олимпийского комитета России, руководители спортивных ведомств Дальнего Востока и Сибири. Ну и конечно, приедет большое количество гостей из зарубежных стран. Большая делегация прибудет из Монголии, возглавляемая министром спорта братской страны. Ну и естественно, десятки тысяч гостей Ысыаха Туймаады также станут свидетелями финальной части абсолютного чемпионата мира по мас-рестлингу среди мужчин и женщин.

Отметим, что подобные крупные мероприятия без спонсоров не обходятся. От имени оргкомитета хочу поблагодарить всех, кто помогает в продвижении мас-рестлинга, кто не остался в стороне и внес свой вклад в организацию чемпионата. В первую очередь, генерального директора АО “Железные дороги Якутии” Василия Шимохина, это предприятие систематически помогает развитию нашего вида и уже 5-6 лет является нашим постоянным партнером, и сегодня выступает генеральным спонсором.

Также в фонд чемпионата поступает помощь от предприятий республики различной формы собственности, индивидуальных предпринимателей и даже фиизческих лиц. Так, ИП Ольга Викторовна Хаенко первой отозвалась на наше обращение. Вице-президент Международноц федерации мас-рестлинга Александр Николаевич Ким-Кимэн внес из личных средств 100 тысяч рублей. Наш постоянный партнер – ювелирная фирма “Киэргэ” (генеральный директор Александр Кириллович Павлов) уже на протяжении многих лет безвозмездно изготавливает нам наградную атрибутику. И в этот раз у нас будут очень интересные медали и кубки, которые мы будем презентировать 16 июня. Кроме того, есть крупные предприятия – партнеры, как, к примеру, авиакомпания “Аэрофлот”, которая обеспечит перелеты наших зарубежных участников по маршруту Москва – Якутск и обратно по льготному тарифу. Свою лепту внесли авиакомпания “Полярные авиалинии”, “Сахаэнерго”, ФАПК “Якутия” является официальным поставщиком прохладительных напитков. Самый интересный приз для абсолютного чемпиона – бычка якутской породы – выставило генофондное казенное предприятие “Саха ынаҕа – Якутский скот” (директор Александр Еремеевич Артемьев). Некоторые предприятия оказывают помощь своей продукцией – так, металлопрокат для изготовления помостов нам предоставило безвозмедно ООО “Сибнорд” (директор – известный борец греко-римского стиля, вице-президент Федерации спортивной борьбы РС(Я) Дмитрий Румович Ушницкий), сварочные работы бесплатно нам сделает ООО “Амикан” (директор – Евгений Иванович Захаров). Таков разнообразный спектр наших добровольных помощников. К сожалению, до сих пор не ответило на обращение Главы республики А.С.Николаева руководство алмазной компании “АЛРОСА”, которая ранее выступала генеральным спонсором многих крупных республиканских и всероссийских спортивных форумов. Ожидаем, что все же будет положительное решение. Большое содействие нам оказывают наши полиграфические предприятия. Так, компания “Офсет” и Якутская республиканская типография имени Ю.А.Гагарина предоставляют очень большую скидку при печатании нашей полиграфической продукции, нашими партнерами являются аэропорт “Якутск” и НВК “Саха”. Национальная телекомпания будет делать прямую трансляцию на три федеральных канала. Также для съемок чемпионата и хода подготовки к нему прибудет группа Владимира Иваницкого, известного спортивного тележурналиста и комментатора “Студия олимпийского чемпиона Иваницкого”, он подготовит итоговый телефильм и организует его прокат на каналах “Спортивный” и “Триколор”. Нашими спонсорами являются «Саханефтегазсбыт», ПАО «Якутскэнерго», «Утум+», «Арктик-капитал» (генеральный директор Матвей Николаевич Евсеев), ООО «Геопромайнинг» (генеральный директор Роман Николаевич Худолий), старательская артель «Золото Ыныкчана» (Юрий Александрович Попов), ОАО «Алмазы Анабара». Список спонсоров этот далеко не полный, он ежедневно пополняется.

Билеты на чемпионат мира уже в продаже. Стоимость на один день – в зависимости от места от 1000 до 1500 рублей – некоторые считают, что это очень дорого. Но для чемпионата мира, мы считаем, это не очень большая сумма, билеты на многие концерты и другие развлекательные мероприятия стоят дороже. К тому же надо понимать, что за счет продажи билетов формируется призовой фонд. Спортивные болельщики, зрители-любители спорта – это наши постоянные спонсоры, так, покупая билеты, вы оказываете существенную финансовую поддержку нашему этноспорту. Есть и бонус – в первый и второй день чемпионата мы будем проводить розыгрыши ценных призов – по 100 интересных призов каждый день.

22 и 23 июня с 10 часов утра в спортивном комплексе «Модун» будет работать так называемая «Академическая платформа мас-рестлинга». Это своего года инновационная спортивная площадка, которая проводится впервые. Участники платформы смогут получить высококвалифицированную помощь у специалистов Академии мас-рестлинга, будет организована презентация региональных и национальных федераций мас-рестлинга, где представители российских регионов и зарубежных стран будут делиться своим опытом, будут проведены мастер-классы по тактико-технической подготовке, судейству и другим направлениям, уроки от ведущих мадьыны, беседы и практические занятия преподавателей ИФКиС СВФУ и ЧГИФКиС, проведем фотосессии и автограф-сессии от лучших мас-рестлеров мира.

Во время чемпионата в спортивных комплексах «Триумф» и «Модун» обязательно будут организованы продажа сувенирной продукции чемпионата, изготовленной местными предпринимателями, выставки от членов республиканского общества «Коллекционеры Якутии».

Ждем вас, дорогие якутяне и гости республики, на чемпионате мира по мас-рестлингу-2022.