Якутский бриллиант стоит больше 14 млн долларов

Крупнейший в истории России бриллиант оценили более чем в $14 млн.

13 мая 2021 г. – Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle продан на аукционе Christie’s Magnificent Jewels. Кристалл с высочайшими характеристиками цвета и чистоты обойдется покупателю более чем в $14 млн.

Аукцион состоялся в Женеве 12 мая. Покупатель, сделавший победную ставку, заплатит за произведенный АЛРОСА бриллиант около $14,14 млн (12,84 млн швейцарских франков), включая комиссию аукционного дома.

Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата создан огранщиками подразделения «Бриллианты АЛРОСА» из выдающегося алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке «Зарница» — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты – D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла его форма огранки — «изумруд», которая предъявляет очень высокие требования к качеству алмаза.

«Эксклюзивные бриллианты, ярчайшим примером которых служит The Spectacle, высоко ценятся и коллекционерами, и инвесторами. Интерес, проявленный участниками аукциона к этому лоту, свидетельствует о сохраняющемся спросе на уникальные бриллианты с выдающимися характеристиками и гарантиями происхождения», — сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Единственная в мире вертикально интегрированная алмазная компания полного цикла, АЛРОСА создает из особо выдающихся алмазов уникальные бриллианты и целые коллекции. Посвященная русскому балету и легендарной антрепризе Сергея Дягилева «Русские сезоны», коллекция The Spectacle помимо одноименного бесцветного бриллианта включает также 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый «Жар-Птица» и 14,83-каратный «Призрак Розы», который в 2020 году стал самым большим в мире пурпурно-розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе, и поставил рекорд цены за карат для своего цвета.