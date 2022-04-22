Якутский бренд детской одежды Tulluk можно купить на Wildberries

Бренд детской одежды «Tulluk» был основан Анной Махаровой в 2018 году. Предприниматель создала швейный цех своей мечты для развития производства, вложив в него все усилия, ресурсы и жизненные принципы. Продукция «Tulluk» сочетает в себе высокое качество, востребованный дизайн, удобство и практичность для того, чтобы одежда учитывала потребности детей, приносила им максимальный комфорт и не сковывала их движения.

Анна Махарова признается, что каждое изделие она создает как для собственного ребенка. Предприятие занимается изготовлением повседневной одежды, школьной формы, а также праздничной одежды и экошуб. В период пандемии предприниматель начала усердно развивать производство: приобрела для цеха необходимое оборудование и наладила сотрудничество с местными дизайнерами.

Сейчас бренд работает с госзаказами, бюджетными организациями, больницами и большими компаниями. Кроме того, продукция «Tulluk» представлена на маркетплейсе «Wildberries» и появлялась на обложках российских глянцевых журналов. В непростой экономической ситуации предприятие уже закупило комплектующие для швейного оборудования и намерено расширить ассортимент изделий, добавив в него деловые костюмы и верхнюю одежду, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха