Якутский борец вышел в финал турнира в Краснодаре

Медалисты данного турнира войдут в состав национальной юниорской сборной команды России

В эти дни в Краснодаре проходит VII Всероссийский турнир среди юниоров памяти четырехкратного чемпиона мира, двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова. Медалисты данного турнира войдут в состав национальной юниорской сборной команды России.

В первый соревновательный день в финальную часть вышел уроженец Сунтарского улуса Лев Павлов в весовой категории до 57 кг (36 участников). Победитель международного турнира памяти Романа Дмитриева-2022 вчера, 5 декабря провел четыре схватки.

Сунтарец одержал победы над осетином Азаматом Бугуловым (11:1), младшим братом из борцовской династии Мехтихановых – Хабибом (4:4). В четвертьфинале Лев выиграл у одного из сильнейших борцов страны, призера первенства СКФО и Всероссийского турнира памяти Сослана Андиева дагестанца Юнуса Явбатирова (2:1).

Лев Павлов с противником по финалу И.Умаровым

В полуфинальной схватке Павлов технический чисто с разницей в 11 баллов победил земляка Николая Заболоцкого (12:1). В борьбе за звание победителя престижного юниорского турнира якутянин встретится с призером юношеского первенства РФ Имамом Умаровым из Дагестана.

За бронзовые медали поборются Николай Захаров (57 кг) и Иван Потапов (65 кг).

Финальные пары на 6 декабря:

57 кг. Лев Павлов (Саха) — Имам Умаров (Дагестан).

65 кг. Гаджимурад Гаджиев (Дагестан) — Ахьяд Насирхаев (Дагестан).

74 кг. Антон Сучков (Красноярск) — Мурад Хабичев (Дагестан).

86 кг. Юсуп Шаипов (Дагестан) — Магомед-Тахир Ханиев (Дагестан).

97 кг. Мустафагаджи Малачдибиров (Дагестан) — Ислам Кильчуков (Москва).