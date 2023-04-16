Владимир Бояновский завоевал бронзовую медаль первенства России

Мария Васильева/ЯСИА

Якутский борец Владимир Бояновский смог завоевать бронзовую медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров. В бронзовом финале ему противостоял Шахвали Шахвалиев из Ханты-Мансийска, сообщает ЯСИА.

Схватка завершилась с явным преимуществом якутского борца — Бояновский раз за разом проводил проходы за спину и совершил бросок на четыре балла. Встреча завершилась со счётом 17:5 в пользу борца из Якутии, а в конце Бояновский поймал соперника на туше.

Напомним, Владимир Бояновский накануне дошёл до полуфинала первенства России, уступив лишь будущему чемпиону первенства Магомеду Байтукаеву из Чечни при равном счёте. До этого он сумел одержать уверенные победы над Андреем Ботыгиным из Калининграда, Маратом Фадзаевым из Москвы, Магомеда Эльтимирова из Чечни, Магомеда Лабазанова из Дагестана.