Видео: Якутский борец Эдуард Григорьев прошел в полуфинал чемпионата Европы!

Эдуард Григорьев стартовал с победы на чемпионате Европы, сообщает #спортякутии. С футбольным счетом 2:1 якутский легионер сборной Польши победил итальянца Шамиля Омарова. Как сообщил #спортякутии, Эдуард Григорьев выходит в полуфинал чемпионата Европы. Якутский легионер прошел второго дагестанского соперника. В этот раз Григорьев победил Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию. В схватке за выход в финал Эдуард встретится с Арсеном Арутюнян из Армении.

Фото: #спортякутии Источник: #спортякутии

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