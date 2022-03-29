29.03.2022
20:18
185
Спорт
Видео: Якутский борец Эдуард Григорьев прошел в полуфинал чемпионата Европы!
Эдуард Григорьев стартовал с победы на чемпионате Европы, сообщает #спортякутии. С футбольным счетом 2:1 якутский легионер сборной Польши победил итальянца Шамиля Омарова.
Как сообщил #спортякутии, Эдуард Григорьев выходит в полуфинал чемпионата Европы. Якутский легионер прошел второго дагестанского соперника. В этот раз Григорьев победил Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию. В схватке за выход в финал Эдуард встретится с Арсеном Арутюнян из Армении.
Фото: #спортякутии
Источник: #спортякутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.03.2022
46
29.03.2022
74
29.03.2022
45
29.03.2022
168
29.03.2022
182
29.03.2022
153
29.03.2022
1268
29.03.2022
190
29.03.2022
926
29.03.2022
885
29.03.2022
3637
29.03.2022
1520
29.03.2022
271
29.03.2022
193
29.03.2022
546
29.03.2022
333
29.03.2022
256
29.03.2022
203
29.03.2022
1341
29.03.2022
406
29.03.2022
188
29.03.2022
194
29.03.2022
1423
29.03.2022
455
29.03.2022
731
29.03.2022
399
29.03.2022
324
29.03.2022
296
29.03.2022
213
29.03.2022
257
29.03.2022
406
29.03.2022
438
29.03.2022
214
29.03.2022
646
29.03.2022
219
29.03.2022
322
29.03.2022
514
29.03.2022
1419
29.03.2022
365
29.03.2022
575
29.03.2022
187
29.03.2022
579
29.03.2022
337
29.03.2022
199
29.03.2022
730
29.03.2022
404
29.03.2022
186
29.03.2022
604
29.03.2022
347
29.03.2022
4266
28.03.2022
888
28.03.2022
976
ТОП НОВОСТИ
23.03.2022
7341
23.03.2022
6658
23.03.2022
6502
25.03.2022
6432
23.03.2022
6379
28.03.2022
5991
23.03.2022
5368