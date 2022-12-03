Якутский борец стал обладателем Кубка Беларуси

: В олимпийском спортивном комплексе «Стайки», что под Минском прошел очередной розыгрыш Кубка Республики Беларусь. На это раз якутскую школу борьбы представлял лишь один борец. В весовой категории до 65 кг первое место занял уроженец Среднеколымского района, мастер спорта международного класса Андрей Бекренев, представляющий Минскую область.

В предварительных встречах он одержал две досрочные победы. В финальной части якутянин с гражданством Белоруссии встретился с прошлогодним призером Кубка страны Дмитрием Шварцем из Минска. Первый период завершился в нашу пользу 1:0. Далее Андрей два раза заработал еще по одному баллу, не отдав сопернику ни одного. В итоге якутянин выиграл 3:0 и в третий раз стал обладателем Кубка Беларуси, сообщает