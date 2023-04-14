Якутский борец Лев Павлов в финале первенства России!

Лидер юниорской сборной Якутии Лев Павлов в полуфинальной схватке со счётом 7:2 одержал победу над чеченским борцом и в субботу оспорит золотую медаль. Масштабное соревнование с участием 300 спортсменов из регионов страны проходит в Якутске, сообщает ЯСИА.

Лев Павлов в полуфинале встретился с Джабраилом Тулаевым из Чечни. Якутский спортсмен вновь продемонстрировал высокий уровень борьбы, уверенно одержал победу со счётом 7:2.

Ранее он побеждал Рахмана Исламова из Чечни (10:0), своего земляка Данила Мохначевского (11:0), представителя Дагестана Юнуса Явбатирова со счётом 6:0. За эти три встречи якутский спортсмен не отдал ни одного балла соперникам.

Финал весовой категории до 57 кг состоится в субботу с 19 часов по местному времени. Лев Павлов оспорит золотую медаль с кандидатом в мастера спорта Халидом Магомедовым из Дагестана, который в полуфинале одержал победу над своим земляком Хабибом Мехтихановым со счётом 10:0.