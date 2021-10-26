26.10.2021
21:49
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Светская хроника
Якутский борец Айаал Лазарев подался в эстраду!
Известный якутский спортсмен, участник олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, выступающий под флагом Кыргызстана, Айаал ЛАЗАРЕВ спел на эстрадном концерте!
Вместе со своими друзьями. Это случилось 9 октября. О своем новом опыте Айаал рассказал в соцсети.
СПРАВКА из Википедии
Айаал Петрович Лазарев (род. 19 марта 1986, Верхневилюйск, Якутия) — российский, киргизский борец вольного стиля, чемпион и многократный призёр чемпионатов Азии, призёр Кубка мира, участник двух Олимпиад (2016 и 2020). Мастер спорта Кыргызстана международного класса.
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