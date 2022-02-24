Якутский боксер уступил олимпийскому чемпиону на турнире в Болгарии 🥊

Якутский боксер, призер чемпионата России и Кубка мира среди нефтяных стран Евгений Мартынов не смог преодолеть стартовый барьер на рейтинговом турнире «Странджа». Камнем преткновения для нашего спортсмена стал олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов — сообщает Sportyakutia.ru

Поединок Мартынова с Дусматовым на стадии 1/8 финала в весовой категории до 51 кг состоялся этой ночью. Любители и поклонники бокса могли наблюдать за противостоянием в прямом эфире на канале Международной ассоциации бокса в YouTube.

По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекскому боксеру единогласным решением судей. Лишь в третьем раунде два боковых арбитра отдали свое предпочтение в пользу якутского боксера.

В целом бой прошел равный и на встречных курсах. Молодой боксер из Якутии смотрелся достойно на фоне титулованного соперника. И все же более опытные специалисты бокса разглядели небольшое, но заметное преимущество Хасанбоя Дусматова на протяжении всего боя. Евгений Мартынов, надо полагать, получил бесценный опыт.

К слову сказать, в этот день, 23 февраля у Евгения Мартынова был день рождения. Боксер отметил праздник весьма символично, в ринге с олимпийским чемпионом.