Якутский боксер точным нокаутом вступил в профессионалы

View this post on Instagram

Петр Васильев @petrelly_vs успешно дебютировал на профессиональном ринге. Вчера, поздно ночью по якутскому времени боксер из Якутии победил нокаутом в четвертом раунде соперника из Турции Фаруха Хаирова. С почином✊🏽✊🏽✊🏽 Дальше, больше! Подробнее читайте на сайте sportyakutia.ru 😉 #спортякутии #бокс #boxing