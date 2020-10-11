Якутский боксер точным нокаутом вступил в профессионалы

10 октября в турецком Стамбуле состоялся первый бой на профессиональном ринге для якутского боксера, сообщает сетевое издание «Спорт Якутии». Петр ВАСИЛЬЕВ в весовой категории до 61,5 кг выиграл соперника из Турции Фаруха Хаирова нокаутом в четвертом раунде и записал в свой карьерный рекорд первую победу (1-1-0). Тренером и менеджером спортсмена выступает известный промоутер из Якутии Семен ЛУКИН.

Якутянин провел бой достаточно грамотно. С первого раунда Васильев захватил центр ринга, работал в большей степени первым номером и диктовал свои условия. У нашего боксера хорошо проходили различные комбинации. Не забывал Петр работать и по корпусу соперника, что всегда важно в профессиональных боях.

Уже во втором раунде Петр отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде Хаиров снова побывал на настиле ринга. А в четвертом раунде очередной точный удар Васильева обозначил победу техническим нокаутом в виду невозможности продолжить бой противником.

Петру Васильеву 25 лет, он является мастером спорта международного класса по боксу, трехкратный победитель Международного турнира класса «А» памяти Константина Короткова. В 2014 году становился бронзовым призером молодежного первенства России в Калмыкии, а также международного турнира «Кубок Принца» в Таиланде и турнира «Totano elite Boxing event» в Испании. Из последних результатов боксера можно отметить его выступление на недавнем турнире в Новороссийске, где Васильев занял второе место на турнире класса «А» на «Кубок командующего ВДВ».