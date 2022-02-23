23.02.2022
16:14
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Спорт

Якутский боксер сразится с олимпийским чемпионом в свой ДР 🎂🎁🥊

23 февраля якутский боксер Евгений Мартынов в свой день рождения проведет бой против олимпийского чемпиона на международном турнире «Странджа» в Болгарии — сообщает  @sportyakutia.ru 

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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