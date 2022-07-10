Якутский боксер – победитель универсиады в составе сборной Ленинградской области

Якутский боксер первенствовал в весовой категории до 51 кг в составе сборной Ленинградской области. Традиционные соревнования прошли в Ульяновске, сообщает телеграм-канал «Спорт Якутии».

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