10.07.2022
23:33
259

Спорт

Якутский боксер – победитель универсиады в составе сборной Ленинградской области

Евгений МАРТЫНОВ @evgeniimartynov130 — победитель VIII Всероссийской Универсиады по боксу

Якутский боксер первенствовал в весовой категории до 51 кг в составе сборной Ленинградской области. Традиционные соревнования прошли в Ульяновске, сообщает телеграм-канал «Спорт Якутии».

Источник: ТГК «Спорт Якутии».

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх