Якутский боксер победил главного фаворита

В столице Чехии, Праге, завершился 28-й Международный турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона Джулиуса Торма. В традиционном юниорском турнире приняли участие боксеры из пяти стран – Индии, Казахстана, Словакии, Чехии и России.

В составе сборной команды России свои силы на международном ринге попробовал бронзовый призер первенства России и летней Спартакиады учащихся России Назар Андреев. Якутский спортсмен, кстати, выступает в непривычной для наших боксеров весовой категории до 75 кг и стабильно показывает высокие результаты.

«В Праге Назар Андреев провел всего три боя, — рассказывает «Спорт Якутии» его тренер Василий Лисица. – В первом бою он одержал победу над хозяином ринга, боксером из Чехии. А в полуфинале сотворил небольшую сенсацию, обыграв фаворита соревнований боксера из Казахстана Ерасыла Жакпекова. Этот боксер является абсолютным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и победителем многих международных турниров в своем возрасте. В финале Назар Андреев раздельным решением уступил таланту из Словакии Лукасу Фернезе».

Таким образом якутский боксер завоевал серебряную медаль. Тренер Лисица также добавил, что его подопечный Назар Андреев получил бессменный опыт участия в международном ринге, который пригодится в его дальнейшей спортивной карьере.