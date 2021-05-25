Якутский богатырь совершил невероятное!

Богатырь из Якутии выиграл с рекордом первенство России и завоевал путевку на чемпионат мира! Он первенствовал в самом престижном весе, сообщает Sportyakutia.ru.

Богдан ПРОКОПЬЕВ из Верхневилюйска установил рекорд России в приседе на первенстве страны по классическому троеборью. Соревнования проходили в Суздали. Спортсмен смог сделать присед со штангой весом 343 килограммов! Примечательно, что прежний рекорд также принадлежал ему и он составлял 335,5 кг.

Богатырь из Якутии стал победителем первенства России среди юниоров в самой престижной весовой категории свыше 120 кг. Богдан Прокопьев поднял в сумме троеборья вес 855 кг. В становой тяге ему покорился вес 307,5 кг, в жиме лежа он показал результат в 205 кг и дисциплине присед со штангой – 343 кг с новым рекордом России.

Чемпионат и первенство России по Пауэрлифтингу прошли в Суздали с 15 по 23 мая.

Более того, Богдан завоевал и серебряную медаль в абсолютном первенстве среди юниоров 19-23 лет. Все эти результаты позволили якутскому спортсмену завоевать право представить сборную команду России на первенстве мира! Напомним, в декабре 2019 года Богдан Прокопьев становился победителем первенства Европы, прошедшего в Литве.