20.04.2023
21:06
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Спорт

Якутский боец Илбис Хаан победил нокаутом в первом раунде!

Победа техническим нокаутом в первом раунде

Якутский боец Герман Березкин @ilbismma «Илбис Хаан» победил на популярном турнире HFC MMA (Hardcore MMA) дагестанца Гамида Казахмедова

Герман является одним из ветераном лиги. После победы над дагестанцем, якутский спортсмен поднялся на пятую позицию в рейтинге своего веса, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк «Спорт Якутии»
Источник: тгк «Спорт Якутии»

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