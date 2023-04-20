Якутский боец Илбис Хаан победил нокаутом в первом раунде!

Победа техническим нокаутом в первом раунде Якутский боец Герман Березкин @ilbismma «Илбис Хаан» победил на популярном турнире HFC MMA (Hardcore MMA) дагестанца Гамида Казахмедова Герман является одним из ветераном лиги. После победы над дагестанцем, якутский спортсмен поднялся на пятую позицию в рейтинге своего веса, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк «Спорт Якутии» Источник: тгк «Спорт Якутии»

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