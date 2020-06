Якутский блогер-хомусист вошел в российский ТОП

View this post on Instagram

#Шкандалина — этой красотки много не бывает🤣🤣🤣 Вас тоже бесят такие тупые вопросы?😂😂😂 Дьэ эдьийбит знает грамотные ответы к ним😂😂😂😂 Репост- значит делимся позитивом❤️ *шутеечка про ногти и тема бесящих вопросов- не баян, а классика👌😂