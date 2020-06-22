Якутский блогер-хомусист вошел в российский ТОП

Инстаблогер №1 в Якутии Владимир Дормидонтов вошел в топ-1000 инстаграм-страниц по всей России. Он рассказал ЯСИА о том, каково быть одним из самых популярных блогеров теперь не только в Якутии, но и в России.

Согласно рейтингу ADinBLOG, якутский блогер Владимир Дормидонтов занимает 1 место среди аккаунтов по всей Якутии и недавно он вошел в топ-1000 по всей России, заняв 962 место.

«Это большое достижение, что мы вошли в топ-1000 российских инстаблогеров, это топ для меня честь. Этому всему поспособствовали мои подписчики, мои друзья, и я им очень благодарен и безумно люблю«, — прокомментировал молодой человек.

Владимир Дормидонтов начал снимать видео у себя на странице в этом году во время режима самоизоляции. «Сначала это было для друзей. Мне было скучно и очень много свободного времени — я решил просто для прикола снять. И это очень быстро стало вирусным, начало распространяться по всем пабликам, группам в ватсапе и люди начали подписываться на меня. Мне поначалу не нравилось, когда меня называли вайнером или блогером. Я же несерьезно начал этим заниматься. Потом люди начали писать о том, что я их вдохновляю и поднимаю настроение. Они полюбили моих персонажей и просили снимать больше. Поэтому это лето я решил посвятить данной деятельности, потому что людям это интересно», — рассказал Дормидонтов. Один из самых популярных персонажей блогера — Шкандалина

Сейчас он активно занимается развлекательным контентом в Инстаграме и отмечает, что его мотивируют положительные реакции подписчиков. Он также признался, что не ожидал такого ажиотажа вокруг его видео и что не позиционирует себя, как популярную личность, даже несмотря на то, что люди узнают его. «Мне очень приятно, когда меня узнают. Люди подходят, фотографируются и делятся эмоциями. Мои подписчики — это как инстаграм-друзья, и когда они узнают меня на улице, я будто встречаю вживую давних друзей по сети«, — отметил он. В планах у Владимира — развиваться и увеличивать охват. Сейчас он набирает команду, которая поможет воплощать идеи и задумки. Также он отметил, что планирует расти в творчестве: писать песни и продолжить играть на хомусе.

Ссылка: http://ysia.ru/instabloger-1-yakutii-vladimir-dormidontov-voshel-v-top-1000-blogerov-po-vsej-rossii/