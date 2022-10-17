17.10.2022
10:15
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Судебная хроника

Якутский бизнесмен скрывал миллионы от налоговой

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- плательщиком страховых взносов).

По версии следствия, обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, в период с 2016 по 2018 годы представлял в налоговый орган налоговую декларацию с заведомо ложными сведениями о полученных доходах, что повлекло за собой не доначисление в бюджет налогов на сумму свыше 18 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия). 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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