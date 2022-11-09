Якутский балет открыл Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 8 ноября открылся ХIII Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум», приуроченный к 150-летию легендарному Сергею Дягилеву. Открывать фестиваль на сцене Большого драматического театра им. Г. Товстоногова выпала честь балетной труппе якутского Театра оперы и балета.

Театр привез новый спектакль «Дягилев. Сезоны» в постановке режиссера Сергея Юнганса. Все расходы гастролей театра оплатила принимающая сторона – оргкомитет фестиваля. Участие в открытии принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— Для нашей республики — это большая честь, открывать один из престижнейших фестивалей искусств. Символично, что это произошло именно в этом году, когда фестиваль проходит под эгидой 150-летия со дня рождения Сергея Дягилева, а Республика Саха (Якутия) в этом году отмечает свое столетие. Мы благодарны оргкомитету и лично художественному руководителю фестиваля Наталье Метелица за внимание к творчеству нашего северного Театра оперы и балета, и уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Для якутского балета это еще одна возможность заявить о себе, и судя по овациям зрителей в финале, наш приезд пришелся жителям северной столицы по душе, — отметил министр и вручил Наталье Ивановне Метелица памятную медаль Республики «100-летие ЯАССР».

В свою очередь, как отметила художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица, якутская труппа очень понравилась зрителям. По ее словам, коллектив молод, талантлив и артистичен. Особенно критикам приглянулись мастерство Сарыала Афанасьева и гибкость Марии Кузьминой.

— Смело приглашайте знаменитых постановщиков, так как с этой балетной труппой можно сделать многое, — резюмировала Наталья Метелица.

У ведущего солиста балета Сарыала Афанасьева на фестивале состоялось первое исполнение партии Сергея Дягилева. До того в этом спектакле он исполнял партию Премьера. Всего на фестиваль прибыло 50 артистов и работников театра: часть балетной труппы с руководителем Екатериной Тайшиной, камерный состав симфонического оркестра театра с дирижером Николаем Пикутским (он также выступал в спектакле и как солист на бандонеоне), работники художественно-постановочной части. Примечательно, что машинисты, костюмеры, парикмахеры – полноправные участники спектакля, также выходят на сцену и прямо перед зрителями занимаются привычными обязанностями.

Сюжет спектакля «Дягилев. Сезоны» якутского Театра оперы и балета стремится передать творческий дух дягилевской антрепризы — артистов, музыкантов и художников, через балет открывших миру русское искусство. В балете используются произведения Антонио Вивальди и Фредерика Шопена.

Фестиваль искусств проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2009 года. В разные годы участниками становились творческие коллективы России и зарубежья. Впервые в этом году его участниками стали только российские коллективы, приглашенные организатором — Музеем театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга.