Якутский атлет завоевал серебро в Улан-Удэ

В г. Улан-Удэ состоялся Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и

Уральского федерального округов по гиревому спорту. Всего в соревнованиях приняли участие 118 участников из четырнадцати регионов России.



Среди атлетов в весовой категории до 68 кг высокий результат в длинном цикле показал сотрудник отдела по конвоированию Владимир ОЛЕНОВ, выполнивший 66 толчков. По

итогам состязаний он занял второе место, завоевав серебряную медаль.

