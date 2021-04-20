20.04.2021
19:16
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Спорт

Якутский атлет завоевал серебро в Улан-Удэ

В г. Улан-Удэ состоялся Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и
Уральского федерального округов по гиревому спорту. Всего в соревнованиях приняли участие 118 участников из четырнадцати регионов России.

Среди атлетов в весовой категории до 68 кг высокий результат в длинном цикле показал сотрудник отдела по конвоированию Владимир ОЛЕНОВ, выполнивший 66 толчков. По
итогам состязаний он занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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