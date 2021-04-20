20.04.2021
19:16
153
Спорт
Якутский атлет завоевал серебро в Улан-Удэ
В г. Улан-Удэ состоялся Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и
Уральского федерального округов по гиревому спорту. Всего в соревнованиях приняли участие 118 участников из четырнадцати регионов России.
Среди атлетов в весовой категории до 68 кг высокий результат в длинном цикле показал сотрудник отдела по конвоированию Владимир ОЛЕНОВ, выполнивший 66 толчков. По
итогам состязаний он занял второе место, завоевав серебряную медаль.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
#гиревой спорт#УФСИН России по Республике Саха (Якутия)#Якутия#Якутский атлет завоевал серебро в Улан-Удэ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.04.2021
81
20.04.2021
127
20.04.2021
224
20.04.2021
104
20.04.2021
678
20.04.2021
131
20.04.2021
360
20.04.2021
152
20.04.2021
330
20.04.2021
493
20.04.2021
1618
20.04.2021
176
20.04.2021
765
20.04.2021
232
20.04.2021
1472
20.04.2021
304
20.04.2021
911
20.04.2021
941
20.04.2021
519
20.04.2021
416
20.04.2021
270
20.04.2021
928
20.04.2021
173
20.04.2021
492
20.04.2021
231
20.04.2021
290
20.04.2021
309
20.04.2021
242
20.04.2021
681
20.04.2021
2834
20.04.2021
619
20.04.2021
342
20.04.2021
742
20.04.2021
359
20.04.2021
250
20.04.2021
1432
20.04.2021
992
20.04.2021
1322
19.04.2021
526
19.04.2021
846
19.04.2021
2301
19.04.2021
993
19.04.2021
256
19.04.2021
260
19.04.2021
329
19.04.2021
357
19.04.2021
1217
19.04.2021
950
19.04.2021
244
19.04.2021
247
19.04.2021
228
19.04.2021
888
19.04.2021
306
19.04.2021
274
19.04.2021
4528
19.04.2021
390
19.04.2021
782
ТОП НОВОСТИ
19.04.2021
4531
14.04.2021
4100
18.04.2021
3699
14.04.2021
3502
18.04.2021
3237
17.04.2021
3192
18.04.2021
2969
20.04.2021
2837
16.04.2021
2790
16.04.2021
2789