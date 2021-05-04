Якутский атлет установил рекорд чемпионата России!
В конце апреля прошел онлайн чемпионат России по стритлифтингу, сообщает Sportyakutia.ru.
Спортсмены соревновались из 17 регионов России, трансляция велась из трех городов Москва, Омска и Нижнего Новгорода.
Атлеты соревновались в дисциплине «двоеборье classic», где в зачет идет сумма двух движений. Стритлифтинг (от англ. street-lifting — уличный подъём, отсылка к стрит-воркауту) — это силовой вид спорта, вид соревновательной деятельности, включающий в себя 2 движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.
Наш спортсмен Евгений САМСОНОВ выполнил два норматива «Мастер спорта» и установил новый рекорд России в своей весовой категории. Он был единственным атлетом представляющим Якутию.
В общекомандном зачете выиграла команда из города Омска, четыре из которых выполнили нормативы МС и один МСМК.
«Была тяжелая подготовка, а соревнования прошли очень легко, — признался Евгений Самсонов корреспонденту «Спорт Якутии». – Я был настроен на победу, уже с запасом подготовился выполнить норматив мастера. Жаль, что пока неизвестно про чемпионат мира, в связи с ограничениями из-за коронавируса, дату проведения всё время переносят. Но, несмотря на это у меня уже есть путевка, буду готовиться. Сейчас я работаю тренером в центре Единоборств и наши ученики принимают участие на всероссийском чемпионате, который проходит тоже в Москве. Так сказать, совмещаю приятное с полезным, уже есть хорошие результаты».
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