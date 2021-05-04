Якутский атлет установил рекорд чемпионата России!

В конце апреля прошел онлайн чемпионат России по стритлифтингу, сообщает Sportyakutia.ru.

Спортсмены соревновались из 17 регионов России, трансляция велась из трех городов Москва, Омска и Нижнего Новгорода.

Атлеты соревновались в дисциплине «двоеборье classic», где в зачет идет сумма двух движений. Стритлифтинг (от англ. street-lifting — уличный подъём, отсылка к стрит-воркауту) — это силовой вид спорта, вид соревновательной деятельности, включающий в себя 2 движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.

Наш спортсмен Евгений САМСОНОВ выполнил два норматива «Мастер спорта» и установил новый рекорд России в своей весовой категории. Он был единственным атлетом представляющим Якутию.

В общекомандном зачете выиграла команда из города Омска, четыре из которых выполнили нормативы МС и один МСМК.