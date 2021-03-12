Якутский артист отмечает двойной юбилей

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола с чувством глубокого уважения и гордости поздравляет Геннадия Семеновича БАИШЕВА – основоположника Государственного ансамбля танца Якутии и Национального театра танца Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии им. П.А.Ойунского, лауреата премии “Душа танца” журнала “Балет” в номинации “Звезда народного танца” с знаменательными юбилейными датами – 75-летием со дня рождения и 55-летием творческой деятельности!

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Всю свою жизнь и творчество Вы посвятили прекрасным видам искусства – классическому и народному танцам. Начали свою творческую деятельность солистом балета, непревзойденным исполнителем ролей и образов в Якутском государственном музыкальном театре. Затем, Вы, как человек, выросший в тайге, имеющий глубокие народные корни, влюбленный запах родной земли, очарованный преданиями олонхосутов, перешли в народную хореографию. Вы золотыми буквами вошли в историю, как основоположник Государственного ансамбля танца Якутии, который стал эталоном и базой для развития и популяризации танцевальной культуры народов Якутии. Когда пришло время Государственный ансамбль танца Якутии получил статус Национального театра танца Республики Саха (Якутия). Благодаря Вашей удивительной работоспособности, неуемной энергии, огромному багажу знаний, полученного в престижном театральном ВУЗе страны и при огромном желании, энтузиазме и поддержке коллектива, свет увидел один за другим крупномасштабные полотна на основе легенд и преданий, быта и нравов, традиции и обычаев, исторических личностей и по мотивам произведений.

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За годы балетмейстерского творчества Вами поставлены более ста танцевальных номеров, хореографических композиций, сюит, танцевальных программ и около 20 спектаклей.

Сегодня мы выражаем Вам особую признательность и огромную благодарность за совместную творческую работу, профессионализм, компетентность! Пусть Ваши младшие коллеги достойно чтят и продолжают нести заложенные Вами традиции – любви и увлеченности любимым творчеством, целеустремленности и верности призванию! Пусть наша благодарная память и успехи в работе радуют Вас! Желаем крепкого здоровья, счастья и радости, добра и благополучия Вам и Вашим близким и родным!