23.10.2021
15:27
35
Православие
Якутский архиепископ совершил молебен в «красной зоне»
22 октября 2021 года по просьбе врачей и пациентов архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил молебен в Гериатрическом центре Республиканской клинической больницы №3.
Владыка выразил слова поддержки и благодарности медикам и благословил каждого больного.
Фото: pravyakutia.ru
Источник: Православная Якутия
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