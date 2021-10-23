23.10.2021
15:27
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Православие

Якутский архиепископ совершил молебен в «красной зоне»

22 октября 2021 года по просьбе врачей и пациентов архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил молебен в Гериатрическом центре Республиканской клинической больницы №3.

Владыка выразил слова поддержки и благодарности медикам и благословил каждого больного.

Фото: pravyakutia.ru
Источник: Православная Якутия
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