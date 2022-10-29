Якутский алгыс для участников всероссийских лыжных гонок в Алдане

Участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане благословили традиционным якутским обрядом Алгыс.

В канун предстоящих ответственных стартов, вместе со спортсменами сборной команды Республики Саха (Якутия) в обряде благословения приняли участие российские лыжники и биатлонисты, а также гости из Белоруссии и Казахстана. — Отрадно, что в лыжно — биатлоном комплексе чтят народные традиции, знакомят гостей с культурой и обычаями. Как только мы приехали в Алдан, в спорткомлексе нас встретили обрядом гостеприимства, а сегодня на Сэвэки мы стали участниками Алгыса, — поделилась впечатлениями главный тренер команды Казахстана Каникамал Дюсенова.