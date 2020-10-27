Якутский актер снимается в сериале «Перевал Дятлова»

В ноябре этого года на телеканале ТНТ состоится премьера первого сериал о тайне Перевала Дятлова. В сериале снялся артист Театра юного зрителя Георгий БЕССОНОВ.

Это драматический триллер, посвященный самой загадочной советской истории — гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году. Создателям режиссерам и продюсерам Евгению НИКИШОВУ, Валерию ФЕДОРОВИЧУ и сценаристу Илье КУЛИКОВУ удалось получить доступ к закрытым материалам дела и материалам доследования 2000-х годов, детально изучить дневники погибших студентов.

«Кастинг проводился по отрывкам эпизода отснятых на видео, где меня утвердили на роль главы семьи малочисленного народа манси. С режиссёром было очень легко работать, помогали советом, на съемочной площадке была очень дружеская атмосфера. Это мой первый опыт съемок в российском фильме», — рассказал актер Георгий Бессонов.

Георгий Бессонов на сегодняшний день самый востребованный артист. Недавно вернулся из Республики Алтай со съемок художественного фильма «Бансу», режиссером которого является Павел КОСТОМАРОВ.