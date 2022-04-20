20.04.2022
23:06
318

Светская хроника

Якутский актер, кинозвезда показал свою любовь!

Известный актер Сергей ЕГОРОВ сегодня опубликовал в соцсети фото своей семьи – жены и ребенка. Он поздравил любимую с годовщиной.

 — С Годовщиной Любимая💐🙏🏻❤

Благодарю Господа за то что излил в Тебя Красоту и Мудрость Моё Счастье❤🙏🏻

Благодарю Господь за то что влил в наш священный союз, свою Божественную Любовь❤🙏🏻

Ты Благ Отец наш небесный🙏🏻

Присутствуй всегда в нашей семье и укрепляй и обновляйся нашу Любовь к друг другу💐🙏🏻❤

Аминь🙏🏻❤🥰

Сергей Егоров сыграл во многих якутских фильмах, а в последние годы набирает популярность в федеральных проектах. Два года назад вышел документальный фильм «Улика из прошлого», в котором он исполнил роль Виктора ЦОЯ.  

На днях на Первом канале состоялась премьера 8-серийного фильма «Начальник разведки», в котором он исполнил роль однокурсника главного героя.

Сергей Егоров снялся в фильме Солбона ЛЫГДЕНОВА «321-я Сибирская», где исполнил роль якутского снайпера Апполинария Егорова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх