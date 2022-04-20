Якутский актер, кинозвезда показал свою любовь!

Известный актер Сергей ЕГОРОВ сегодня опубликовал в соцсети фото своей семьи – жены и ребенка. Он поздравил любимую с годовщиной.

— С Годовщиной Любимая💐🙏🏻❤ Благодарю Господа за то что излил в Тебя Красоту и Мудрость Моё Счастье❤🙏🏻 Благодарю Господь за то что влил в наш священный союз, свою Божественную Любовь❤🙏🏻 Ты Благ Отец наш небесный🙏🏻 Присутствуй всегда в нашей семье и укрепляй и обновляйся нашу Любовь к друг другу💐🙏🏻❤ Аминь🙏🏻❤🥰

Сергей Егоров сыграл во многих якутских фильмах, а в последние годы набирает популярность в федеральных проектах. Два года назад вышел документальный фильм «Улика из прошлого», в котором он исполнил роль Виктора ЦОЯ.

На днях на Первом канале состоялась премьера 8-серийного фильма «Начальник разведки», в котором он исполнил роль однокурсника главного героя.

Сергей Егоров снялся в фильме Солбона ЛЫГДЕНОВА «321-я Сибирская», где исполнил роль якутского снайпера Апполинария Егорова.