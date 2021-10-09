Якутский «Үрдэл» признан лучшим парком России

8 октября в Сочи завершился ежегодный 30-й форум профессионалов парковой отрасли – производителей аттракционов и парки России. Это событие года, объединяющее все государственные, муниципальные, частные парки страны. Съезд считается крупнейшим корпоративным мероприятием отрасли, на площадке традиционно подводят итоги сезона и планируют будущие проекты.

Среди регионов-участников форума Якутию представил парк активного отдыха «Үрдэл». В деловой программе форума участники обсудили проблемы безопасности работы парков, вопросы сертификации и соблюдение законодательства, такие направления работы как: общественное питание, событийний туризм, автоматизация процессов, работа с клиентами.

Финальным событием форума стал XIX Международный смотр-конкурс «Хрустальное колесо». Профессионалы выявили и наградили лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих культурные, досуговые, развлекательные услуги высокого качества.

Парк активного отдыха «Үрдэл» стал победителем сразу в двух номинациях: «Открытие года» и «Лучший открытый парк развлечений», обойдя 50 участников-городов из других регионов России и зарубежья. Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2021 года.

Председатель конкурсной комиссии конкурса «Хрустальное колесо» Александр ГУДКОВ отметил уникальность «Үрдэл»: «Когда весь мир в это непростое время думает как выжить, некоторые умудряются открывать парк, да еще зимой, на вечной мерзлоте! Мы восхищены парком — историей его возведения на вечной мерзлоте, отношением команды, коллектива к своему делу, душевностью, с которой они делают свою работу; парк по праву становится победителем и лучшим в России. С такими темпами деятельности, уникальной идеей — вас ждут большие горизонты!»

СПРАВКА

Парк активного отдыха «Үрдэл» — единственный круглогодичный парк в Якутске, работает с февраля 2021 года. За полгода работы его посетило более 35 тысяч якутян. Территория создана для того, чтобы у посетителей разного возраста были все условия для комфортного и разнообразного досуга: веревочный парк, гостевые домики, глэмпинг, панорамные беседки, кафе с собственной кухней, есть инвентари для разных видов спорта, каток, ледяные горки, катание на буранах, собачьих упряжках, квадроциклах, зиплайн в 300 м. и мн.др. Парк популяризирует творчество и искусство: здесь прошли множество музыкальных программ, выставок, мероприятий просветительского характера. В ближайшее время готовится к открытию 3-этажный универсальный ресторанный комплекс.