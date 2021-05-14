Якутских ювелиров кинул заезжий БОМЖ

На днях в полицию Якутска обратился владелец одного из ювелирных салонов и сообщил о том, что неизвестный гражданин сдал в магазин подделку. Украшение, которое клиент заявил, как выполненное из белого золота 750 пробы, на поверку оказалось сделанным из хирургической стали.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 совместно с коллегами из Отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства.

Выяснилось, что злоумышленник специально прибыл из Санкт-Петербурга с целью сбыта ювелирных изделий, выполненных из низкопробного золота и других металлов под видом дорогостоящих украшений из золота высших проб.

На данный момент выявлено 5 эпизодов, совершённых подозреваемым по вышеуказанной схеме в городе Якутске. Общий ущерб, причинённый владельцам ювелирных салонов и ломбардов, составил порядка 500 тысяч рублей. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция просит откликнуться лиц, пострадавших от мошеннических действий гр.Аракелян Норайр Ваняевича, 27.12.84, уроженец АзССР, БОМЖиР по телефонам: 8924-899-50-04, 8960-806-55-07, 8999-949-15-25.

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