Якутских всадников встретили в стране омулей и соболей

Наши земляки Дугуйдаан и Мичил, вставшие для популяризации якутской лошади в дальний путь на Лондон, достигли Байкала. В поселке Усть-Баргузин ребят встретили тепло, нарядными, с песнями. И такой прием прибавляет отважным путешественникам уверенности, поднимает настрой: «с каждым разом мы все больше убеждаемся в том, что в нашей стране живут самые добрые и открытые люди».