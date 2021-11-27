27.11.2021
17:36
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Путешествия & Отдых
Якутских всадников встретили в стране омулей и соболей
Наши земляки Дугуйдаан и Мичил, вставшие для популяризации якутской лошади в дальний путь на Лондон, достигли Байкала. В поселке Усть-Баргузин ребят встретили тепло, нарядными, с песнями. И такой прием прибавляет отважным путешественникам уверенности, поднимает настрой: «с каждым разом мы все больше убеждаемся в том, что в нашей стране живут самые добрые и открытые люди».
Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CWupmuYFTmB/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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