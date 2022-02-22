Якутских врачей оценили на всероссийском конгрессе онкологов

Якутские онкологи представили свой опыт на площадке V Всероссийского конгресса с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия».

8-20 февраля 2022 года в Москве состоялся V Всероссийский конгресс с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия». Это крупнейшее научно-образовательное мероприятие и знаковое событие для отечественной онкорадиологии.

Якутию представляли ведущие специалисты Якутского онкодиспансера — заместитель главного врача Петр Никифоров, заведующая отделением лучевой диагностики Майя Тихонова, врачи рентгенологи Надежда Монастырева и Антон Иванов.

На площадке школы «Организационные вопросы здравоохранения» Майя Тихонова успешно представила доклад: «Организация работы лучевой диагностики в региональном онкологическом центре, маршрутизация онкологических пациентов». Заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина Тигран Геворкян положительно отметил выступление Майи Ивановны и высоко оценил работу онкологической службы региона, с которой он ознакомился лично во время прошлогоднего визита.

«Участие в таких серьезных мероприятиях повышает престиж отрасли, дает уникальную возможность тесно пообщаться с коллегами и наладить профессиональные контакты для совместного поиска решений и подходов в работе», — отметил Петр Никифоров.