22.02.2022
20:17
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Медицина

Якутских врачей оценили на всероссийском конгрессе онкологов

Якутские онкологи представили свой опыт на площадке V Всероссийского конгресса с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия».

8-20 февраля 2022 года в Москве состоялся V Всероссийский конгресс с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия». Это крупнейшее научно-образовательное мероприятие и знаковое событие для отечественной онкорадиологии.

Якутию представляли ведущие специалисты Якутского онкодиспансера — заместитель главного врача Петр Никифоров, заведующая отделением лучевой диагностики Майя Тихонова, врачи рентгенологи Надежда Монастырева и Антон Иванов.

На площадке школы «Организационные вопросы здравоохранения» Майя Тихонова успешно представила доклад: «Организация работы лучевой диагностики в региональном онкологическом центре, маршрутизация онкологических пациентов». Заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина Тигран Геворкян положительно отметил выступление Майи Ивановны и высоко оценил работу онкологической службы региона, с которой он ознакомился лично во время прошлогоднего визита. 

«Участие в таких серьезных мероприятиях повышает престиж отрасли, дает уникальную возможность тесно пообщаться  с коллегами и  наладить профессиональные контакты для совместного поиска решений и подходов в работе», — отметил Петр Никифоров.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс - служба Минздрава РС(Я)
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