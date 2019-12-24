25.12.2019
00:46
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Общество

Якутских волков превратили… в кофейный столик и кресло

Мебель из диких волков повергла в шок жителей Дагестана:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xE4g_ZN059U&feature=emb_logo
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