21.07.2022
18:31
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Происшествия

Якутских коллекторов оштрафовали за частые звонки должнице

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении микрофинансовой компании за частые звонки должнице по вопросу возврата просроченной задолженности, сообщает пресс-служба Управления ФССП по РС(Я).

Жительница Якутска оформила несколько микрозаймов для дальнейшего вложения денежных средств в инвестиции, но не смогла рассчитать финансовую нагрузку и исполнить кредитные обязательства в срок. Тогда одна из микрофинансовых организаций решила добиваться оплаты с помощью частых телефонных звонков и сообщений.

Как следует из материалов дела, представители микрофинансовой компании звонили женщине более двух раз в неделю в разные периоды времени, что является нарушением действующего законодательства.

По результатам проверки организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Фото: fssp.ru
Источник: Пресс-служба Управления ФССП по РС(Я)

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