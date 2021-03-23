Якутских диджеев приглашают на конкурс MUUS uSTAR DJ

Якутских диджеев приглашают участвовать в конкурсе MUUS uSTAR DJ. Участники конкурса должны подготовить 10-минутные dj-сеты, включающие в себя не менее трёх музыкальных жанров. Победитель получит электронные часы Apple Watch.

К участию в конкурсе приглашается все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсанты, не достигшие совершеннолетия, должны иметь согласие родителей на обработку персональных данных. Заявки принимаются до 23 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе MUUS uSTAR DJ, необходимо сделать пост с записью фрагмента конкурсного трека в своём Instagram-аккаунте, указав в описании к публикации хештеги #muusustar_dj и #muusustarfest и отметив страницу проекта @muus.ustar.

Треки в формате МР3, а также свои данные (ФИО, телефон для связи) и ссылку на пост в Instagram нужно направить на электронную почту: konkursmuusustar@gmail.com

Композиции будут оцениваться жюри по трём критериям: оригинальность, мастерство, выбор музыки. Работы не должны быть связаны с нарушением техники безопасности или действующего законодательства.

Подведение итогов состоится 25 марта, а имена победителей объявят на фестивале MUUS uSTAR 27 марта. Главный приз конкурса — часы Apple Watch.

Справочно:

Фестиваль MUUS uSTAR пройдёт 27 марта в онлайн- и офлайн-форматах и станет первым совместным проектом Правительства Республики Саха (Якутия) и Корпорации «Синергия», между которыми в конце прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве. Генеральным партнёром мероприятия является ООО «ЭльгаУголь».

Фестиваль — крупнейшая площадка для поддержки творческих, спортивных, бизнес- и цифровых начинаний молодых якутян. Организаторы разработали треки (тематические площадки), в рамках которых пройдут встречи и мастер-классы от известных российских актёров, спортсменов, телеведущих, аниматоров, музыкантов, танцоров, звёзд шоу-бизнеса и digital-индустрии. Там же молодые люди смогут презентовать свои проекты и получить оценку от мировых экспертов по каждому из направлений.

Хедлайнерами фестиваля станут звёзды российского спорта, кино, телевидения, музыки и шоу-бизнеса. Мероприятие пройдёт с соблюдением всех действующих на территории республики ограничительных мер, в том числе с максимальным количеством зрителей, не превышающим 50% от общей вместимости зала.

Подробная информация о фестивале и регистрация доступны на сайте: muusustar.ru.